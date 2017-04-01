Семак: у «Уфы» не было стопроцентного момента, чтобы отыграться

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.
«Начали неплохо, были какие-то моменты. К сожалению, пропущенный мяч повернул игру. Нам нужно было забивать, создавать, поэтому мы пытались использовать атакующий потенциал. Но было только давление и полумоменты. Момента стопроцентного, чтобы отыграться, у нас не было. По желанию и самоотдаче вопросов нет команде.
В начале первого тайма были моменты, которые мы могли сделать более опасными, а в последствии «Локомотив» хорошо защищался оборонялся. Мы старались, но, к сожалению, не смогли спасти игру", — заявил наставник «Уфы» в эфире телеканала «Наш футбол».