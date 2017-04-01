Тихонов: давление на «Енисей» было высоким со всех сторон

Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (3:1).
«Первый тайм был равный, мы выглядели неплохо, имели подходы к воротам, а команда из Хабаровска использовала нашу секундную расслабленность. Давление на команду высокое было перед матчем со всех сторон. На второй тайм удалось ребятам настроиться, переломить матч и показать свою лучшую игру. Огромное спасибо болельщикам сегодня, которые гнали нас вперёд и поддерживали», — цитирует Тихонова сайт «Енисея».