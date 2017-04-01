Директор «Боруссии» М, которого сватали в «Баварию», продлил контракт с клубом

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается на официальном сайте немцев.
В последнее время Эберля сватали в «Баварию» на вакантный пост спортивного директора, однако 43-летний специалист принял решение остаться в «Боруссии». Он работает в структуре мёнхенгладбахского клуба больше 18 лет.
«В последнее время вокруг моей персоны было много спекуляций, но я всегда оставался честным по отношению к клубу», — цитирует Эберля официальный сайт «Боруссии».