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Сёмин: ближайшая цель «Локомотива» — победить «Уфу» в полуфинале Кубка России

1 апреля 2017, суббота. 17:33. Футбол
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ. 5 апреля команды сыграют в полуфинале Кубка России.

«Равная игра. Конечно, хотелось бы создать побольше моментов. Хочу поблагодарить футболистов за хорошую работу и дисциплину на поле. Это и дало нам преимущество. Фарфан произвёл очень хорошее впечатление, как и остальные игроки. Фарфан здорово играл на передней линии, а главное, забил гол. Могу только поздравить Джефферсона с дебютом. Теперь нужно продолжать в том же духе.

«Уфа» опасна в контратаках. Хозяева много атаковали по втором тайме. Но мы хорошо сыграли в обороне. Нужно отдать должное футболистам, которые показали самоотверженную игру и занимали правильные позиции на поле. Можно ли этот матч рассматривать как репетицию полуфинала Кубка? Это не репетиция. Мы играли с «Уфой» практически за шесть очков и после победы приблизились к лидирующей группе. Думаю, обе команды серьёзно отнеслись к матчу. Через три дня будет новая игра, которая также очень важна.

Цель «Локомотива» на чемпионат — побеждать в каждой игре. Когда чемпионат закончится, подведём итоги. Сейчас же впереди кубковый матч, победа в котором и есть ближайшая цель», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Уфа Джефферсон Фарфан Юрий Сёмин
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