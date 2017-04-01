Сёмин: ближайшая цель «Локомотива» — победить «Уфу» в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ. 5 апреля команды сыграют в полуфинале Кубка России.
«Равная игра. Конечно, хотелось бы создать побольше моментов. Хочу поблагодарить футболистов за хорошую работу и дисциплину на поле. Это и дало нам преимущество. Фарфан произвёл очень хорошее впечатление, как и остальные игроки. Фарфан здорово играл на передней линии, а главное, забил гол. Могу только поздравить Джефферсона с дебютом. Теперь нужно продолжать в том же духе.
«Уфа» опасна в контратаках. Хозяева много атаковали по втором тайме. Но мы хорошо сыграли в обороне. Нужно отдать должное футболистам, которые показали самоотверженную игру и занимали правильные позиции на поле. Можно ли этот матч рассматривать как репетицию полуфинала Кубка? Это не репетиция. Мы играли с «Уфой» практически за шесть очков и после победы приблизились к лидирующей группе. Думаю, обе команды серьёзно отнеслись к матчу. Через три дня будет новая игра, которая также очень важна.
Цель «Локомотива» на чемпионат — побеждать в каждой игре. Когда чемпионат закончится, подведём итоги. Сейчас же впереди кубковый матч, победа в котором и есть ближайшая цель», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».