Талалаев: в перерыве матча с «Динамо» показывал игрокам весёлый ролик

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура ФНЛ с «Динамо» (0:3).
«Сложно что-то говорить, проигрывая с разницей в три мяча. Поблагодарю команду за второй тайм, очень хорошо его провели. Неудачу в первом спишем на адаптацию к полю, первый раз играли на натуральном газоне в эту весеннюю часть. В перерыве пошли на экстраординарные вещи: показывали игрокам весёлый видеоролик, чтобы распустить ребят. Результат меня расстроил. Мы могли забить, моментов было достаточно», – передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.