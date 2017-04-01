Куман: счёт матча с «Ливерпулем» не отражает того, как сыграл «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).
«Поведение тренерского штаба „Ливерпуля“? Не люблю, когда тренеры кричат на судью и боковых арбитров и делают шоу из обычных единоборств. Они вели себя как сумасшедшие, когда Баркли сбил Ловрена. Нам не нужны драки на поле, это мужской спорт.
В целом я горжусь выступлением своей команды. Финальный счёт не отражает того, как мы сыграли. Мы слишком легко пропустили второй и третий голы», — цитирует Кумана BBC Sport.