Хуснуллин: стадион «Лужники» будет сдан досрочно к концу апреля

Стадион «Лужники» должен быть введён в эксплуатацию после реконструкции с опережением графика — до конца апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«К настоящему времени все строительные работы на стадионе „Лужники“ завершены, буквально на днях успешно прошли проверку все инженерные системы арены. Думаю, к концу месяца стадион получит разрешение на ввод. В приёмке стадиона также будут принимать участие специалисты ФИФА. Приёмка такого значимого объекта, который будет принимать соревнования самого высокого уровня, очень строгая, однако мы уверены, что стадион эту проверку пройдёт.
В ходе реконструкции вместимость арены была увеличена с 78 до 81 тысячи зрителей, был изменён угол наклона трибун таким образом, чтобы приблизить их максимально к игровому полю», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».