Милнер: в матчах с «Эвертоном» никогда не знаешь, что может произойти

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу его команды над «Эвертоном» (3:1) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.
«Играть с „Эвертоном“ всегда сложно, в таких матчах никогда не знаешь, что может произойти. Думаю, мы хорошо сыграли, учитывая, что пару недель все были в расположении сборных и у нас не было много времени на подготовку.
Нам осталось провести восемь матчей, и мы хотим заработать в них как можно больше очков. Потом посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Милнера BBC Sport.