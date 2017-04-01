Монтелла: будущее Деулофеу зависит не от меня

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла ответил на вопрос о будущем вингера Херарда Деулофеу, которого россонери арендовали зимой у «Эвертона». У «Барселоны» есть опция обратного выкупа Деулофеу, и, согласно слухам, каталонский клуб планирует ею воспользоваться.
«У него всё хорошо, но будущее Деулофеу зависит не от меня. Я считаю, что дело не только в финансовой стороне вопроса, но и в ожиданиях клуба и игрока. Многое зависит от того, что скажет рынок, как будут вести себя другие команды. Это очень сложно предсказать.
Я очень рад за него. Надеюсь, Херард будет расти и дальше. Мы счастливы, что он демонстрирует свои лучшие качества», — цитирует Монтеллу Goal.