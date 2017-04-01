Тарасов: на обратном пути будем шутить друг над другом, сегодня же 1 апреля

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ. Единственный гол забил новичок «железнодорожников» Джефферсон Фарфан.
«Мы знали о сильных качествах соперника: к примеру, «Уфа» пропускает мало и редко, умеет сковать атакующих игроков. В этой ситуации нам удалось создавать моменты и забить. У соперника же явных моментов для гола не было.
Фарфан — игрок высокого уровня, и он его подтвердил. В последнее время Фарфан явно прибавлял, хорошо получалось на тренировках, и главный тренер доверил ему место в стартовом составе. Победы «на зубах» сплачивают команду. И нам приятно возвращаться домой с победой. Думаю, с ребятами на обратном пути будем
шутить друг над другом. Сегодня же 1 апреля», — цитирует Тарасова сайт «Локомотива».