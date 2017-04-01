«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до семи очков

«Челси» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».
На пятой минуте Эден Азар вошёл в штрафную, прострелил на Сеска Фабрегаса, и тот в касание пробил в ближний угол с нескольких метров. Мяч попал в ближнюю штангу и залетел в створ. На девятой минуте Кристиан Бентеке сбросил мяч на Уилфрида Заха, тот обработал его спиной к воротам, начал разворачиваться, вошёл в штрафную и пробил низом в дальний угол мимо вратаря.
Две минуты спустя Бентеке получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр, защитники пытались выбить мяч, но тот отскочил к Заха, который обратно вернул его в центр на Бентеке. Форвард оказался один перед воротами, первым касанием он обработал мяч, а вторым красиво перебросил через голкипера.
В другом матче «Тоттенхэм Хотспур» победил «Бернли» на выезде со счетом 2:0.
«Челси» (69 очков) занимает первое место в АПЛ, «Тоттенхэм» (62) идёт вторым. «Бернли» (32) занимает 15-е место, а «Пэлас» (31) — 16-е, но имеет игру в запасе.