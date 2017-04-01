Тульский «Арсенал» разгромил «Томь» и покинул зону вылета РФПЛ

Тульский «Арсенал» выиграл у «Томи» в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 3:0.
В середине первого тайма Иван Иванов сделал передачу к штрафной на Михаила Александрова, который выбрался на свободное пространство и нанёс великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.
На 74-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного мощно пробил по воротам, Алексей Солосин кулаками отразил мяч, но Мусса Думбия оказался первым на отскоке и поразил верхний угол ворот. В концовке Думбия здорово поборолся и выполнил подачу в штрафную, Солосин среагировал на удар Игоря Шевченко, однако Комбаров оказался самым расторопным на добивании.
«Арсенал» (18 очков) поднялся на 13-е место в таблице, «Томь» (12) идёт последней.