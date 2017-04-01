Фарфан: хочу посвятить этот гол всем, кто верит в меня и поддерживает

«Лучшего дебюта не мог себе представить. Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом — три в одном! Это очень радостные ощущения. Хочу посвятить этот гол всем, кто верит в меня и поддерживает, и прежде всего близким. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится всё больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Чувствую, что прибавляю с каждым днём.
Мы становимся лучше. Считаю, в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану. Была установка главного тренера — чаще бить, дорожить этой возможностью. Я убедился, что соперник умеет «закрыть» игру и можно остаться без моментов, поэтому — бить, бить… Заметив открытый угол, я сразу принял решение пробить. Получилось удачно», — цитирует Фарфана сайт «Локомотива».
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