Гунько: Селихов с отличным настроем воспринял возможность сыграть за «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы в матче 29-го тура ФНЛ с «Зенитом-2». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Ворота красно-белых защищал Александр Селихов.
«Игра была достаточно интересной, хотя погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч постоянно зависал на нашей половине поля. «Зенит» пытался атаковать большими силами с помощью прямых передач. Мы были к этому готовы. К сожалению, пропустили мяч со стандарта. Думаю, ребята проявили характер. Нашу победу считаю заслуженной.
Почему сегодня сыграл Селихов? Календарь удобен. Основная команда играет 3-го числа, он будет в её заявке послезавтра. Уровень ФНЛ достаточно высок. Селихов с отличным настроем воспринял возможность получить игровое время, которое даёт ему «Спартак». Лучше набирать форму через игры и быть готовым к конкуренции за место в основной команде. Мог ли Селихов сыграть удачнее, когда «Зенит» забил? Не хотелось бы разбирать по горячим следам, мог он выйти из ворот или не мог…
Нимели, на мой взгляд, отлично вошёл в игру. Да, в моменте с выходом к воротам «Зенита» он потянул одеяло на себя, но он цеплялся за мяч и освежил игру», — передает слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.