Кирьяков: Расич много ошибался — возможно, это связано с приездом семьи

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы над «Томью» в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 3:0. Форвард Федерико Расич был заменён на 71-й минуте.
«Было тяжело, но ребята проявили характер. Все прекрасно понимали, чего стоит сегодняшний матч. Ребята нервничали, так как понимали, насколько важны три очка. Результат сегодня был намного важнее игры.
Мои претензии к Расичу? Он много ошибался, терял мячи, проигрывал верховую борьбу. Надо будет разбираться. Возможно, это связано с тем, что впервые за долгое время к нему приехала семья. Надеюсь, в следующем туре мы увидим прежнего Расича», — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».