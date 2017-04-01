Почеттино: отставание в 7 очков ничем не отличается от отставания в 10 очков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура АПЛ с «Бернли» (2:0). «Шпоры» сократили отставание от лидирующего «Челси» до 7 очков.
«Я очень горжусь тем, что сделала команда, ведь для нас это была очень сложная игра. Мы показали характер, я доволен. Во втором тайме мы играли классно.
Эта победа многое значит: мы должны быть начеку, если «Челси» потерпит неудачу и потеряет очки. Мы боремся за титул. Отставание в 7 очков ничем не отличается от отставания в 10 очков, надо просто быть готовыми к осечке лидера», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.