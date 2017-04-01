Конте: в Англии в любой игре может произойти что угодно, лига очень сильна

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Это футбол. Нужно принять сегодняшний результат. Когда ты пропускаешь два гола за несколько минут, то надо оценить ситуацию и исправить ошибки. В Англии в любой игре может произойти что угодно, лига очень сильна.
Теперь нам нужно думать о следующем матче. Мы были бы счастливы, если бы победили сегодня, но теперь важно сосредоточиться на игре с „Манчестер Сити“», — цитирует Конте BBC Sport.