Кэхилл: из-за поражения от «Кристал Пэлас» «Челси» окажется под давлением

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Мы разочарованы, поскольку имели шанс заработать очередные три очка. „Кристал Пэлас“ провёл сумасшедшие 15 минут на старте матча. Нам нужно сохранять спокойствие.
У нас всё ещё есть отрыв от конкурентов, и это делает матч с „Манчестер Сити“ в эту среду ещё более важным. Из-за сегодняшнего поражения мы окажемся под давлением, но парни готовы справиться с этим», — цитирует Кэхилла BBC Sport.