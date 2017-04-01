Мойес: надежда на спасение у «Сандерленда» остаётся

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес после поражения в выездном матче 30-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:1) отметил, что команда надеется остаться в элитном дивизионе, хотя отстаёт от спасительного 17-го места на 7 очков.
«Результат никак не приходит, но мы продолжим бороться. Шансы у нас ещё есть, надежда остаётся.
Сегодняшнее поражение трудно принять. Я просил повнимательнее отнестись к стандартным положениям, и команда выполнила мою установку. По сути, кроме гола „Уотфорд“ практически ничего не создал. Думаю, мы заслуживали хотя бы ничьей, потому что игроки здорово себя проявили. Но забить так и не вышло», — цитирует Мойеса Goal.