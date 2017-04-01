Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конте: для СМИ поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» — это хорошо

1 апреля 2017, суббота. 21:28. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).

«Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью. На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливым исходом. Мы создали много шансов для взятия ворот и доминировали в игре против очень сильной команды с отличным подбором игроков. Жаль, но сегодня был не наш день.

Для СМИ сегодняшний матч завершился хорошо, поскольку наше поражение повысило интерес к чемпионской гонке. Тем не менее я всегда говорил, что чемпионат завершён только тогда, когда соперники теряют математические шансы догнать тебя. До той поры необходимо в каждой встрече играть на победу», — цитирует Конте сайт «Челси».
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
1 апреля 2017, суббота
21:28 Конте: для СМИ поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» — это хорошо
21:27 «Айнтрахт» и «Боруссия» М не выявили победителя
21:20 «Саутгемптон» сыграл вничью с «Борнмутом»
21:20 «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом» и вышел на пятое место в Примере
21:04 Мойес: надежда на спасение у «Сандерленда» остаётся
21:00 «Бавария» может пригласить Адлера на роль сменщика Нойера
20:55 «Лацио» выиграл у «Сассуоло» и закрепился на 4-м месте в Серии А
20:51 Эллардайс: очень приятно отобрать три очка у команды, которая станет чемпионом
20:34 «Сьон» выиграл у «Туна», Митрюшкин пропустил один мяч и отбил пенальти
20:31 Кэхилл: из-за поражения от «Кристал Пэлас» «Челси» окажется под давлением
20:21 Билич: если «Вест Хэм» продолжит так ошибаться, мне придётся за это заплатить
20:16 Конте: в Англии в любой игре может произойти что угодно, лига очень сильна
20:13 Боатенг: «Бавария» на ходу и чувствует себя отлично
20:11 Почеттино: отставание в 7 очков ничем не отличается от отставания в 10 очков
19:57 Селихов: я не унываю из-за того, что не прохожу в основу «Спартака»
19:53 Дубль Гогниева спас «Кубань» от поражения в матче с «Факелом»
19:53 Гол Пайета принёс «Марселю» ничью в матче с «Дижоном»
19:44 Моуринью: де Хеа проспал весь матч, а вы спрашиваете, была ли игра равной
19:43 Кирьяков: Расич много ошибался — возможно, это связано с приездом семьи
19:40 Гунько: Селихов с отличным настроем воспринял возможность сыграть за «Спартак-2»
19:39 Петраков — о шансах «Томи» покинуть зону вылета: чудес на свете не бывает
19:37 Фарфан: хочу посвятить этот гол всем, кто верит в меня и поддерживает
19:29 Радимов: играют Москва и Питер, а судья прилетает из Владивостока. Это комично
19:28 Шекспир — первый британский тренер, выигравший четыре дебютных матча в АПЛ
19:23 Маскот «Шальке» после дерби с «Боруссией» Д показал судье красную карточку
19:22 Тульский «Арсенал» разгромил «Томь» и покинул зону вылета РФПЛ
19:19 Клопп — о словах Кумана: мои помощники — хорошие ребята, они вовлечены в игру
19:15 Погребняк не помог «Динамо» в матче с «Тамбовом» из-за спазма
19:04 «Атлетик» в гостях одержал победу над «Осасуной»
18:58 «Челси» проиграл «Кристал Пэлас», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до семи очков
18:55 «МЮ» не сумел обыграть «Вест Бромвич», «Лестер» победил «Сток Сити»
18:54 «Спартак-2» выиграл у «Зенита-2» в ФНЛ, судья показал две красные карточки
18:34 «Ростов» подшутил над «Краснодаром» перед матчем 21-го тура РФПЛ
18:28 Тарасов: на обратном пути будем шутить друг над другом, сегодня же 1 апреля
18:23 «Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»
18:20 «Бавария» забила 6 голов «Аугсбургу», Левандовски оформил хет-трик
18:14 Монтелла: будущее Деулофеу зависит не от меня
18:12 Васин: зуба на «Зенит» у меня нет, уже давно чувствую себя «конём»
17:59 Милнер: в матчах с «Эвертоном» никогда не знаешь, что может произойти
17:54 «Шинник» разгромил «Сибирь» и вышел на 4-е место, «Тосно» выиграл у «Балтики»
17:50 Хуснуллин: стадион «Лужники» будет сдан досрочно к концу апреля
17:46 Куман: тренеры «Ливерпуля» вели себя как сумасшедшие
17:38 Талалаев: в перерыве матча с «Динамо» показывал игрокам весёлый ролик
17:33 Сёмин: ближайшая цель «Локомотива» — победить «Уфу» в полуфинале Кубка России
17:31 Клопп: «Ливерпуль» заслуженно победил «Эвертон», мы играли в хороший футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Матчи "Спартак" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" в одно время в понедельник - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+