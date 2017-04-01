Конте: для СМИ поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» — это хорошо

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью. На победу мы не наиграли, но ничья была бы справедливым исходом. Мы создали много шансов для взятия ворот и доминировали в игре против очень сильной команды с отличным подбором игроков. Жаль, но сегодня был не наш день.
Для СМИ сегодняшний матч завершился хорошо, поскольку наше поражение повысило интерес к чемпионской гонке. Тем не менее я всегда говорил, что чемпионат завершён только тогда, когда соперники теряют математические шансы догнать тебя. До той поры необходимо в каждой встрече играть на победу», — цитирует Конте сайт «Челси».