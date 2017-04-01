Феллайни: решением проблем «МЮ» мог бы стать ранний гол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни прокомментировал ничью с «Вест Бромвич Альбион» (0:0) в матче 30-го тура Премьер-лиги.
«Все разочарованы. В этом сезоне мы очень часто теряли очка так, как сегодня. Это футбол и нам нужно продолжать бороться. Решением наших проблем мог бы стать ранний гол.
Осталось 10 матчей, это 30 очков, так что мы должны идти дальше. Мы проведём ещё много больших матчей. На следующей неделе у нас две игры, и мы надеемся взять шесть очков», — цитирует Феллайни сайт «МЮ».