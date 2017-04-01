Петраков: некоторые не готовы играть в РФПЛ, но есть и те, у кого нет желания

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение в выездном матче 21-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).
«Мы не уступили сопернику по содержанию игры, но проиграли в конкретных моментах. Я говорил нашим молодым футболистам, что игра состоит из моментов. Весной мы провели четыре игры. Молодёжь не может никак найти себя. Она должна хотеть учиться, а мы должны делать выводы. Всем понятно, что некоторые игроки не готовы играть в РФПЛ, но есть такие, у которых, наверное, нет желания. Сегодня большие вопросы к обороне, к остальным линиям вопросов нет. Доволен нашими опытными игроками, но впятером очень сложно. Поздравляю Тулу с победой! Удачи вам!» — цитирует Петракова сайт «Арсенала».