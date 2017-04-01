Аллегри: думаю, мы поговорим с руководством «Ювентуса» в ближайшее время

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что до сих пор не обсудил с руководством туринского клуба своё будущее. Контракт 49-летнего специалиста с «Ювентусом» истекает в 2018 году, и в прессе ходят слухи о том, что он может сменить Арсена Венгера в лондонском «Арсенале».
«Я не встречался руководством клуба, и мы не обсуждали следующий сезон, так как осталось ещё много времени, чтобы сделать это. Думаю, мы поговорим с руководством о моём будущем в ближайшее время», — цитирует Аллегри Goal.