Пьюлис: я бы не стал ставить на то, что «МЮ» не возьмёт титул в следующем сезоне

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис после выездного матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0) дал понять, что не удивится чемпионству манкунианцев в следующем сезоне.
«Если бы мы победили в итоге, это было бы несправедливо. Мы очень старались и отдали много сил, но у „МЮ“ великолепные игроки, хозяева владели преимуществом.
Жозе Моуринью — это тренер топ-класса, и для него это переходный сезон. Я бы не стал ставить на то, что „МЮ“ точно не возьмёт титул в следующем году. Особенно если Жозе получит тех игроков, которых он хочет видеть в команде», — сказал Пьюлис в эфире BBC Sport.