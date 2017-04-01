Дубль Джеко принёс «Роме» победу над «Эмполи»

«Рома» победила «Эмполи» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0. «Эмполи» потерпел седьмое поражение в турнире подряд.
На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счёт. На исходе часа игры Джеко оформил дубль.
«Рома», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстаёт от «Ювентуса» на пять баллов. При этом у туринцев есть матч в запасе. «Эмполи» (22 балла) идёт 17-м и опережает зону вылета на семь очков.