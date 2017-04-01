«ПСЖ» разгромил «Монако» и стал обладателем Кубка французской лиги в 7-й раз

В дебюте матча Марко Верратти сделал классный проникающий пас на Анхеля Ди Марию, который выкатил мяч Юлиану Дракслеру на пустые ворота. На 27-й минуте Джибриль Сидибе здорово сыграл в штрафной, покатив мяч на Тому Лемара, а тот с линии штрафной нанёс очень хороший удар в правую девятку.
На исходе первого тайма Серж Орье ускорился справа и сыграл налево на Дракслера, который увидел свободного на краю штрафной Ди Марию, тот избежал офсайда, получил мяч и пробил в ближний угол. На 54-й минуте Ди Мария перехватил мяч у чужой штрафной и сыграл на Верратти, последовал хороший навес на Эдинсона Кавани, а тот здорово пробил с лёта в ближний угол.
В концовке Ди Мария обокрал защитника, ворвался на край чужой штрафной и прострелил на Кавани, который с ходу пробил на силу под перекладину.
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги в рекордный седьмой раз (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017). «Бордо», «Марсель» и «Страсбур» становились обладателями трофея по три раза. На счету «Монако» один Кубок лиги.
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