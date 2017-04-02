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«Анжи» приглашает болельщиков на домашние матчи с помощью весёлого грузовика

2 апреля 2017, воскресенье. 00:18. Футбол
«Анжи» запустил весёлый грузовик по улицам Махачкалы для приглашения болельщиков на домашние матчи клуба.

«Многие жители столицы Дагестана успели уже увидеть на улицах города грузовик, обклеенный со всех сторон афишами предстоящего матча команды «Анжи», из которого ведется оповещение и призыв посетить игру любимой команды.

Забыли о том, что сегодня футбол? Не беда! Грузовик напомнит вам о ближайшем матче «Анжи». Подобное новшество станет традиционным, и теперь перед всеми домашними матчами желто-зеленых, шумный грузовичок выедет на улицы Махачкалы. Дагестанцам, судя по их улыбкам, пришелся по душе информатор на колесах от «Анжи», — сообщается в официальной группе „Анжи“ „ВКонтакте“.

Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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