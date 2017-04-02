«Уфа» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в гостях с минимальным счётом обыграл «Уфу».
Единственный гол был забит на 37-й минуте — Джефферсон Фарфан, проводивший дебютный матч за «железнодорожников», мощным ударом с дальней дистанции пробил точно в ближний нижний угол Александра Беленова.
«Уфа» потерпела первое поражение под руководством Сергея Семака и также впервые пропустила в официальном матче в 2017 году.
Видеообзор матча «Уфа» — «Локомотив» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.