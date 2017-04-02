Гвардиола: в АПЛ финишировать в топ-4 — это как выиграть титул

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что для любой команды в АПЛ будет достижением финишировать в четвёрке лучших по итогам сезона.
«В Англии финишировать в топ-4 — это как выиграть титул, конечно. Здесь очень много сильных команд. На попадание в четвёрку лучших претендуют шесть команд, и две из них будут за бортом. Даже «Эвертон» борется за высокие места.
«Челси» и «Ливерпуль» не играют в еврокубках, и когда я смотрю на их составы, то не понимаю, как по итогам прошлого сезона они не попали даже в Лигу Европы. Иногда происходит что-то невероятное», — цитирует Гвардиолу Goal.