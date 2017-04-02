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Тьяго Силва подарил футболку расплакавшейся болельщице после победы в Кубке лиги
2 апреля 2017, воскресенье. 01:48.
Футбол
Защитник «ПСЖ»
Тьяго Силва
после победы над «Монако» (4:1) в финале Кубка французской лиги принял поздравления от вышедшей на поле стадиона в Лионе болельщицы.
Девушка эмоционально отреагировала на успех любимой команды и расплакалась, а футболист подарил ей свою футболку.
Посмотреть видео можно в
официальном «твиттере» «ПСЖ»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ПСЖ
ФК Монако
Тьяго Силва
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