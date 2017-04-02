Кавани — первый игрок, забивавший в трёх финалах Кубка французской лиги

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в финале Кубка французской лиги с «Монако» оформил дубль и помог своей команде завоевать трофей.
Уругваец стал первым игроком, забивавшим в трёх разных финалах Кубка лиги. В 2014 году он дважды поразил ворота «Лиона» (2:1), а в 2015 году отправил два мяча в сетку ворот «Бастии» (4:0)
Всего на счету Кавани 12 голов за время выступлений в турнире в составе парижан. 30-летний форвард обошёл Педро Паулету (10 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба в Кубке лиги.
Голы в ворота «Монако» стали для него 39-м и 40-м в текущем сезоне. Этот сезон уже стал для уругвайца самым результативным в карьере. До этого он максимально забивал 38 мячей в сезоне-2012/13, будучи игроком «Наполи».