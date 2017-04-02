Эмери: «ПСЖ» будет готов к осечке «Монако» в чемпионате Франции

Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Монако» (4:1) в финале Кубка французской лиги.
«ПСЖ» нужен был этот титул. Этот финальный матч с «Монако» дал нам возможность показать, что мы способны расти и прогрессировать. Когда ты усердно работаешь, следуя определённой философии, ты будешь обязательно вознаграждён.
Я очень рад, что мы завоевали кубок и показали хороший футбол с такой командой, как «Монако». Этот был совершенно другой матч, по сравнению с двумя нашими очными встречами в Лиге 1.
В первом тайме мы уступали в счёте, но я сказал игрокам продолжать идти вперёд и сохранять спокойствие. Нужно идти в атаку. «ПСЖ» показал отличный командный дух.
Мы продолжим в том же духе и в чемпионате Франции. Уверен, что мы будем готовы воспользоваться моментом, когда «Монако» споткнётся", — цитирует Эмери FourFourTwo.
За 8 туров до завершения чемпионата «ПСЖ» отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Монако» на 3 очка.