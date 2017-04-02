Жардим: игроки «Монако» получили важный опыт игры в финалах

Наставник «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своих подопечных в финале Кубка французской лиги от «ПСЖ» (1:4).
«Нашей целью была победа в кубке, но „ПСЖ“ были потрясающими. Сегодня они оказались слишком сильны.
Для многих наших игроков это был первый финал и они получили важный опыт. „ПСЖ“ обладает опытными игроками и нередко играет финальные матчи. В последний раз мы доходили до решающей стадии семь лет назад.
Это поражение не значит, что мы не сможем выполнить свои цели до конца сезона. каждый турнир — разный. Нас вскоре ждёт матч с „Лиллем“ в Кубке Франции, после чего вернёмся к Лиге 1», — цитирует Жардима Goal.