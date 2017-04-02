Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в игре с «Миннесотой»

«Миннесота Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS выиграл у «Реал Солт-Лейк» со счётом 4:2.
На быстрый гол Люка Малхолланда хозяева на 17-й минуте ответили точным ударом Кевина Молино. После перерыва Кристиан Рамирес в течение 10 минут провёл два мяча и сделал счёт 3:1 в пользу «Миннесоты», а Хоан Венегас снял все вопросы о победителе.
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян в концовке встречи установил окончательный счёт. Это второй гол армянского форварда в сезоне.
«Миннесота» благодаря этой победе набрала 4 очка и занимает в турнирной таблице Западной конференции восьмое место. «Реал Солт-Лейк» с 2 очками — 10-й.