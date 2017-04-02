Верратти обсудит своё будущее с руководством «ПСЖ» в конце сезона

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что определится со своим будущим по завершении сезона. Действующий контракт итальянца рассчитан до 2021 года, однако интерес к нему проявляют ведущие клубы Европы, в числе которых «Барселона», «Ювентус», «Реал» и «Челси».
«У меня есть ещё четыре года по контракту с „ПСЖ“, и я счастлив в Париже. Как и каждый год, в конце сезона мы встретимся с руководством клуба и всё обсудим», — цитирует Верратти FourFourTwo.
Верратти перешёл в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году.