Заболотный: гол в ворота «Балтики» показывает, что я на правильном пути

Лучший бомбардир «Тосно» Антон Заболотный, забивший гол в ворота калининградской «Балтики» в матче 29-го тура ФНЛ, поделился впечатлениями от игры. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу «Тосно».
«Несмотря на то что „Балтика“ находится внизу турнирной таблицы, игра получилась тяжёлой для нас. Особенно первый тайм, в котором было много борьбы, жёстких стыков. Мы же настраивались и планировали играть более комбинационно, но до перерыва это сделать не удалось. Зато во втором тайме перехватили инициативу и забили два мяча. Забитый мяч был важен и для команды, и для меня лично. Он показывает, что я на правильном пути. Буду работать и постараюсь принести команде максимум пользы до конца чемпионата», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В 23 матчах нынешнего чемпионата ФНЛ Заболотный забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. За девять туров до окончания турнира «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.