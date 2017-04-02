Мбаппе: я не сумел стать лидером «Монако» в матче с «ПСЖ», это послужит уроком

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.
«Я не сумел воспользоваться многими моментами и не помог команде вернуться в игру. Когда твоя команда проигрывает, ты должен стать лидером, но я им не был. Это послужит для меня уроком. Если в этом сезоне у нас появится шанс сыграть в ещё одном финале, то я постараюсь выступить гораздо лучше», — приводит слова 18-летнего футболиста RMC.