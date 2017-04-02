Пети: половина состава «Арсенала» просто не должна играть в таком клубе

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал трансферную политику лондонского клуба.
«Причина, по которой «Арсенал» не находится на вершине и не борется за большие титулы, заключается в том, что половина команды не достаточно хороша для того, чтобы играть за «Арсенал». Вот и всё.
Арсен Венгер должен изменить свою трансферную политику. У них теперь есть деньги, причем достаточно. Они потратили по 30-40 млн фунтов на таких игроков, как, например, Мустафи и Джака. Они делали это в панике, подписывали игроков за несколько дней до закрытия окна. Лучшие клубы очень точно и внимательно анализируют то, что им нужно. И делают это круглый год», — сказал Пети в эфире BT Sport.