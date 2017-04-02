Гвардиола: я пришёл в «Сити» не для того, чтобы изменить английский футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед выездным матчем АПЛ с «Арсеналом» (2 апреля) рассказал, зачем перебрался в Англию.
«Думаю, было бы несколько высокомерным думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола. Я здесь, чтобы выигрывать титулы и матчи, тогда люди будут довольны тем, как мы играем. После того, как я уйду, как это было в „Барселоне“ и „Баварии“, люди будут судить меня по той работе, которую я сделал, и игроки, с которыми я работал каждый день, скажут: „Пеп помог мне стать лучше“, в то время как другие скажут: „Пеп не слишком помог мне стать сильнее». Именно так это происходит везде.
Венгер всегда останется лучшим тренером в истории «Арсенала». Надо судить по титулам, его наследию и тому, как они играют, дело не просто в цифрах. Он работает в “Арсенале» уже 20 лет и сделал очень много удивительных вещей», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.