«Рубин» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В воскресенье, 2 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит».
Встречу 02.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
Ранее команды встречались друг с другом 32 раза. 14 раз победу праздновали футболисты «Зенита», девять раз матч завершился вничью, девять раз сильнее оказывались игроки «Рубина». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Зенита» со счётом 4:1.
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