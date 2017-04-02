Верратти: в финале Кубка лиги «ПСЖ» чувствовал ответственность за поражение в ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал победу над «Монако» в финале Кубка французской лиги. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.
«Это финал, и мы понимали, что для победы нужно показать хорошую игру. Мы хорошо начали, это было очень важно. Это большая победа для нас. После поражения от „Барселоны“ все говорили, что с нами покончено, у нас были трудные времена и мы чувствовали ответственность за поражение. Но мы показали, что являемся не только хорошими игроками, но и мужчинами», — цитирует Верратти L'Equipe.