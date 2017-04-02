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175 лет назад
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Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Уфой»
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Васин: зуба на «Зенит» у меня нет, уже давно чувствую себя «конём»
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«Рубин» — «Зенит»: команды определились с комплектами формы
2 апреля 2017, воскресенье. 10:40.
Футбол
В воскресенье, 2 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 14:00 мск. Команды уже определились с комплектами формы на эту игру: «Зенит» сыграет в белом, «Рубин» — в рубиновом.
«Чемпионат» проведёт
текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит»
.
Фото
доступно в «твиттере» «Зенита».
Собери команду воскресенья в российской Премьер-Лиге, возьми Карадениза и Дзюбу!
Источник:
Официальный "Твиттер" футбольного клуба "Зенит"
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ФК Зенит
ФК Рубин
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Новости. Футбол
2 апреля 2017, воскресенье
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К вечеру 1 апреля на матч «Рубин» — «Зенит» было продано всего 6 тыс. билетов
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Хиддинк: «Лестер» обратился ко мне неофициально, но я ответил отказом
11:00
ЦСКА – «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
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Игнатьев: найти на поле общий язык с Фарфаном было очень легко
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«Рубин» — «Зенит»: команды определились с комплектами формы
10:30
Президент «ПСЖ»: в матче с «Монако» мы показали своё истинное лицо
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10:21
Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе в рурском дерби, чем «Боруссия» Д
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10:13
Коке: после рурского дерби мне необходимы три недели отдыха
10:05
«Рубин» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:55
Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках
09:53
Гвардиола: я пришёл в «Сити» не для того, чтобы изменить английский футбол
09:45
Симеоне: доволен храбростью, которую «Атлетико» показал в матче с «Малагой»
09:43
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09:29
Спаллетти: отправился бы на «Сан-Паоло», но мне сказали, что это будет проблемой
09:27
Пети: половина состава «Арсенала» просто не должна играть в таком клубе
09:17
Мбаппе: я не сумел стать лидером «Монако» в матче с «ПСЖ», это послужит уроком
09:14
Обамейянг: я не высокомерен, это мой образ жизни
09:07
«Амкар» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:30
09:02
Стерлинг: приятно быть вторым после Неймара по передачам, но я могу ещё лучше
09:00
Заболотный: гол в ворота «Балтики» показывает, что я на правильном пути
07:30
Швайнштайгер: доволен первым матчем за «Чикаго», но думаю, что могу прибавить
06:58
Верратти обсудит своё будущее с руководством «ПСЖ» в конце сезона
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Жардим: игроки «Монако» получили важный опыт игры в финалах
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Эмери: «ПСЖ» будет готов к осечке «Монако» в чемпионате Франции
02:52
Зидан исключил возможность своей работы в «Барселоне»
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Французский журналист: «ПСЖ» ведёт переговоры с Венгером
01:58
Кавани — первый игрок, забивавший в трёх финалах Кубка французской лиги
01:48
Тьяго Силва подарил футболку расплакавшейся болельщице после победы в Кубке лиги
01:14
Резервная команда «Барселоны» повторила рекорд третьей по силе испанской лиги
01:01
Венгер: для меня завершение тренерской карьеры — это смерть
00:49
Вагнер Лав закрепился на 2-м месте в гонке бомбардиров чемпионата Турции
00:49
Гвардиола: в АПЛ финишировать в топ-4 — это как выиграть титул
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«Уфа» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча
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Тухель: не думаю, что празднование Обамейянга было высокомерным
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«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии
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«Анжи» приглашает болельщиков на домашние матчи с помощью весёлого грузовика
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Гол Швайнштайгера помог «Чикаго» сыграть вничью с «Монреалем»
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1 апреля 2017, суббота
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«ПСЖ» разгромил «Монако» и стал обладателем кубка французской лиги в 7-й раз
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