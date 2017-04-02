Гилерме: у «Локомотива» ещё есть возможность попасть в первую пятёрку

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о целях «железнодорожников» в российской Премьер-Лиге. После 21 сыгранного матча москвичи идут на 8-й позиции в турнирной таблице.
«У нас всегда задача – бороться за первые пять позиций. В этом сезоне задачи остались прежние, поэтому у нас есть такая возможность. Если посмотрите на таблицу, там все места до 10-й строчки находятся очень плотно друг к другу. У нас есть возможность попасть в первую пятёрку, к чему мы и будем стремиться», — цитирует Гилерме «Молодёжная газета».