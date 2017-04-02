ЦСКА – «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В воскресенье, 2 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов».
Встречу 02.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
Ранее команды встречались друг с другом 50 раз. 26 раз победу праздновали футболисты ЦСКА, 11 раз матч завершился вничью, 13 раз сильнее оказывались игроки «Крыльев Советов». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.