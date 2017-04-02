Стерлинг: люблю играть с «Арсеналом», мне нравится их стиль

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 30-м туре АПЛ. Игра состоится сегодня, 2 апреля, и начнётся в 18:00 мск.
«Я люблю играть с „Арсеналом“, матч с ними — всегда событие для меня. Мне нравится их стиль игры. Надеемся, что матч получится таким же захватывающим, как с „Ливерпулем“, но на этот раз мы хотим победить.
В матчах с „Арсеналом“ всегда много голов, я ожидаю подобного и сегодня. Надеюсь, мы проведём хороший день», — цитирует Стерлинга официальный сайт «Сити».
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