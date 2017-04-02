«Боруссия» Д может наказать Обамейянга за маску, надетую в матче с «Шальке»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, который отпраздновал гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike, может быть наказан клубом за своё поведение.
Техническим спонсором «Боруссии» является Puma, которая конкурирует с Nike на рынке спортивной экипировки. В связи с этим «шмели» могут наказать футболиста.
«Пока не могу это подтвердить. Но если выяснится, что это была реклама, мы с ним поговорим, и Пьеру-Эмерику будет непросто», – цитирует исполнительного директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке Goal.
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