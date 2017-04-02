Никитин: матч с «Локомотивом» нужно забыть, остроты у «Уфы» было мало

Защитник «Уфы» Алексей Никитин поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Закончилась наша удачная серия. Будем готовиться к Кубку России, сейчас мысли только о нём. Прошедшую игру надо забывать. Не получилось создать опасные голевые моменты, с которых можно было бы забить, мало было остроты, к сожалению, сами дали забить сопернику. Надо ещё лучше играть, и мы будем прибавлять
Будем надеяться, что в Москве кубковый матч с „Локо“ сложится иначе. Может, нас многие недооценивают, когда мы на выезде играем», — цитирует Никитина «Молодёжная газета».