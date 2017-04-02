«Арсенал» – «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

В воскресенье, 2 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» состоится матч 30-го тура АПЛ. Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Ранее команды встречались друг с другом 190 раз. 96 раз победу праздновали футболисты «Арсенала», 44 раза матч завершился вничью, 50 раз сильнее оказывались игроки «Манчестер Сити».
Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.