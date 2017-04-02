Эллардайс: если читать между строк, Кабай хотел бы уйти из «Пэлас» в «Марсель»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сообщил, что полузащитник Йоан Кабай может покинуть клуб ближайшим летом.
«Если читать между строк, он хотел бы уйти в „Марсель“, если они сделают хорошее предложение. Мы хотели бы сохранить Кабая, но если клуб получит выгодное предложение от „Марселя“, то рассмотрит его. А что именно случится летом, никто не знает. Сейчас у каждого клуба есть похожая ситуация», — сказал Эллардайс в эфире BBC Sport.
В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний Кабай забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи в 26 матчах.