Менье: многие говорили, что сезон для «ПСЖ» закончился после 1:6 от «Барселоны»

Защитник «ПСЖ» Томас Менье после победы над «Монако» в финале Кубка французской лиги выразил надежду, что этот успех парижан скажется на чемпионской гонке в Лиге 1. Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1
«Надеюсь, что этой победой мы смогли нанести небольшой удар по психологии „Монако“. У них впереди ещё много матчей, особенно в Лиге чемпионов. Всё в наших руках.
Многие говорили, что сезон для „ПСЖ“ закончился после 1:6 от „Барселоны“, но команда правильно отреагировала на ту игру. Мы должны изменить текущую ситуацию», — цитирует Менье Goal.